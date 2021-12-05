روسيا – أكد ستيفان إسرائيل مدير عام شركة “أريان سبيس”، إنه تم نقل قمرين صناعيين من طراز “غاليليو” إلى المدار، وذلك على متن صاروخ روسي تم إطلاقه من قاعدة كورو في غيانا الفرنسية.

وكتب في تغريدة على تويتر: “تم تأكيد انفصال قمرين صناعيين من طراز غاليليو، وتم نقلهما إلى المدار المحدد”.

ونوه بأنه تم نقل الجهازين الفضائيين إلى هناك بواسطة صاروخ روسي ناقل من طراز Soyuz ST-B.

وذكر ستيفان إسرائيل، أن شركة EADS Astrium قامت بتصنيع القمرين الصناعيين لصالح وكالة الفضاء الأوروبية.

يشار إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية “غاليليو” تضم 24 جهازا، تم نقل 14 منها إلى المدار بواسطة صواريخ “سويوز” الروسية في الفترة من 2011 إلى 2016.

وخلال عام 2022 سيتم من قاعدة كورو الفضائية في غيانا الفرنسية، إطلاق 4 صواريخ روسية ناقلة للنوع المذكور أعلاه.

المصدر: نوفوستي