فرنسا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ50 ألف حالة يومية لأول مرة منذ 6 أشهر

فرنسا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ50 ألف حالة يومية لأول مرة منذ 6 أشهر

فرنسا – سجلت فرنسا 51624 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و486 وفاة خلال أسبوع، حسب بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 7.800.000، فيما بلغ مجموع الوفيات 119.506.

ويتزايد عدد مرضى كوفيد -19 في المستشفيات الفرنسية بشكل مطرد منذ نهاية أكتوبر، ويوجد الآن 11.3 ألف شخص، منهم 2000 في العناية المركزة.

ويحتل مرضى الفيروس التاجي 40٪ من أسرة المستشفيات في البلاد.

ووفقا لوزارة الصحة الفرنسية، تلقى أكثر من 52 مليون شخص لقاحا واحدا على الأقل لفيروس كورونا، منهم 51 مليونا أكملوا التلقيح، كما تلقى أكثر من 10 ملايين فرنسي الجعة الثالثة المعززة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية