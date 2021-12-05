ليبيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا تؤيد إجراء الانتخابات الليبية المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر الجاري موعدها المحدد، وترى أنه في حال تأجيل الانتخابات فيجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام والإعلان عن خارطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي.

قالن وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول” التركية في العاصمة الإيطالية روما، على هامش مشاركته بالدورة السابعة لمنتدى “حوارات المتوسط”، الذي ترعاه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية “ISPI”، أضاف: “نعتقد أن ذلك مهم جدًا من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات”.

وأكد قالن أن تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات.