قطر – حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني التي جمعتهما امس السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021”.

وتقدمت فلسطين في النتيجة عن طريق محمد باسم رشيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعادلت السعودية عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين أول نقطة له في البطولة بعد خسارة “الفدائي” في مباراته الأولى أمام “أسود الأطلس” برباعية نظيفة، وخسارة “الأخضر” السعودي أمام “النشامى” بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وبذلك يتأكد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حقق فوزا عريضا في وقت سابق اليوم على نظيره الأردني برباعية بيضاء رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

وسيكون الصراع ثلاثيا بين الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة والأخيرة.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- المغرب برصيد 6 نقاط

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية برصيد نقطة واحدة

4- فلسطين برصيد نقطة واحدة

المصدر:RT