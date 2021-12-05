قطر – حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على نظيره السوداني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية “الفراعنة” كل من أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وحسين فيصل ومحمد شريف في الدقائق 4 و13 و31 و57 و78 على الترتيب.

وأنهى المنتخب السوداني المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه ياسر مزمل وفارس عبد الله في الدقيقتين 45 و53 على التوالي.

وبهذا الفوز العريض، رفع منتخب “الفراعنة” رصيده إلى 6 نقاط وتأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي.

ورافق المنتخب المصري إلى دور الثمانية نظيره الجزائري بعد فوزه في وقت سابق اليوم على منتخب لبنان بهدفين نظيفين.

في المقابل، ودع المنتخبان السوداني واللبناني البطولة رسميا بعد أن تلقى كل منهما خسارتين متتاليتين في دور المجموعات.

وستمثل الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، صراعا على صدارة المجموعة بين المنتخبين المصري والجزائري من جهة، وفرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه بين المنتخبين اللبناني والسوداني من جهة ثانية.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- مصر برصيد 6 نقاط

2- الجزائر برصيد 6 نقاط

3- لبنان بدون رصيد

4- السودان بدون رصيد

المصدر: RT