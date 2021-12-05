ألمانيا – أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني الأحد، انفصاله وبالتراضي عن مدربه الأمريكي جيسي مارش بعد بداية غير موفقة في الموسم الحالي.

وكان مارش تولى تدريب لايبزيغ في بداية الموسم الحالي خلفا لسلفه يوليان ناغلزمان وفاز فريقه خمس مرات في 14 مباراة خاضها في الدوري المحلي هذا الموسم حتى الآن.

وقال لايبزيغ في بيان: “اتفق نادي رازن بال شبورت لايبزيغ والمدرب جيسي مارش على فض الشراكة بينهما.

وجاء القرار بناء على تحليل عميق ومناقشات مكثفة بعد مباراة الفريق أمام أونيون برلين في الدوري الألماني”.

وكان لايبزيغ احتل المركز الثاني في الدوري الألماني في نهاية الموسم الماضي.

وخسر لايبزيغ 2-1 في ملعب أونيون برلين الجمعة الماضي وهي ثالث هزيمة له على التوالي في الدوري المحلي ما تسبب في تراجعه إلى المركز 11 بين فرق البطولة (18 فريقا) وتزايد الضغوط على المدرب مارش.

وسيتولى المدرب المساعد أخيم بيرلورتسر مسؤولية الفريق في مباراته المقبلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي الثلاثاء المقبل.

وودع لايبزيغ دوري الأبطال بالفعل رغم أنه وصل إلى قبل النهائي في العام الماضي.

وكان الأمريكي الدولي السابق مارش البالغ 48 عاما أول مدرب أمريكي يقود فريقا في دوري أبطال أوروبا وسبق له قيادة سالزبورغ النمساوي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين مرتين.

المصدر: “رويترز”