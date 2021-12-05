لبنان – نشرت شركة الإحصاءات اللبنانية الدولية للمعلومات تقريرا، كشفت من خلاله أن كلفة طبق المجدرة لأسرة مؤلفة من 4 أفراد بالغين يوميا على مدى شهر، قد تصل لنحو ضعفي الحد الأدنى للأجور.

وفي تقريرها، أوضحت “الدولية للمعلومات” أن “طبق المجدرة”، يعد من الأطباق التقليدية اللبنانية، وكان الطبق الأساسي للأسر اللبنانية الفقيرة والمعوزة نظرا لتدني كلفته”، لافتة إلى أنه “مع ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة، ارتفعت أيضا كلفة طبق المجدرة وأصبح مكلفاً جدا للفقراء”.

وقال التقرير: “لو افترضنا أن أسرة مؤلفة من 4 أفراد بالغين قررت تناول المجدرة فقط بواقع 3 وجبات يوميا على مدى شهر فإن الكلفة تصل إلى 1563000 ليرة”.

ونشرت تفاصيل التكلفة كالآتي:

800 غرام عدس يوميا بسعر 24800 ليرة (31 ألف ليرة سعر الكيلو)، على مدى 30 يوم = 744 ألف ليرة.

5 آلاف ليرة يومياً كلفة استهلاك الغاز، على مدى 30 يوم= 150 ألف ليرة شهرياً.

4 أرغفة من الخبز يوميا (1500 للرغيف) ليرة ثمن كل رغيف (سعر ربطة الخبز 9 آلاف ليرة وفيها 6 أرغفة) على مدى 30 يوم = 180 ألف ليرة شهريا.

320 غرام من البرغل بسعر 4800 ليرة (سعر الكيلو 15 ألف ليرة)، على مدى 30 يوم = 144 ألف ليرة.

50 غرام من زيت الزيتون بسعر 6250 ليرة (سعر كيلو الزيت 125 ألف ليرة)، على مدى 30 يوم = 187500 ليرة.

750 غرام من البصل بسعر 5250 ليرة (سعر الكيلو 7000 ليرة)، على مدى 30 يوم = 157500 ليرة.

ملاحظة: لا تدخل في احتساب هذه الوجبة كلفة السلطة الملازمة عادة لطبق المجدرة”.

وبحسب هذه الإحصاءات، فإن بعض الأجور لموظفي القطاع العام والخاص، قد تكون غير قادرة على تأمين هذا الطبق فقط لا غير لمدة شهر، ناهيك عن المصاريف الأخرى، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون.

المصدر: “الدولية للمعلومات”