ليبيا – أكد عضو مجلس مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة أن المفوضية ستستأنف على قبول طعن سيف الإسلام القذافي ضد استبعاده من قائمة المرشحين.

مردة وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال: إن محكمة سبها قبلت طعن سيف الإسلام وقضت بإعادته إلى السباق الرئاسي مع نهاية الدوام الخميس الماضي وتحديدًا بعد المغرب، وأن المفوضية ستستأنف خلال يومي الأحد أو الإثنين على قرار الطعن بعد دراسات أسباب رفض قرار المفوضية باستبعاد المرشح سيف الإسلام.

وأضاف أن المفوضية ستقدم استئنافًا في الطعون بحق جميع من استبعدتهم المفوضية في القوائم الأولية، ولكن القضاء رفض بعض استئنافات المفوضية وأرجع بعضهم إلى السباق الرئاسي.

ونوه بأن باب الطعون الابتدائية أغلق ولكن الطعون الاستئناف لم يغلق بعد، وأنه يفترض أن المرحلة النهائية للطعون الانتخابية وفق الخطة الزمنية للعملية الانتخابية ستكون يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، ما لم يكن هناك طارئ يؤثر على سير إجراءات لجان الطعون الاستئنافية.

وحول تعرض عدد من المراكز الانتخابية لسطو مسلح وخروقات أمنية، أشار إلى أن الموضوع ما زال قيد التحقيق لدى السلطات الداخلية المعنية، وأن أي خرق أمني له تأثير على سير العملية الانتخابية حسب حجم الخرق.

وتابع القول إنه إلى الآن لم تصل الخروقات إلى مستوى الخطورة التي تؤثر على سير العملية الانتخابية، ومع ذلك لا بد على السلطات الداخلية الرفع من مدى جاهزيتها لتأمين العمليات الانتخابية.

مردة نوه بأن البطاقات المنهوبة ستلغى وتشطب من القوائم النهائية للناخبين نظرًا لأن السطو حصل بعد قفل عمليات توزيع بطاقة الناخب.