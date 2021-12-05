ليبيا – أصدرت مفوضية الانتخابات توضيحًا بشأن إقرار الذمة المالية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا لبيان صحفي للمفوضية طالعته صحيفة المرصد فقد تم ملاحظة توجه الراغبين في الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى تعبئة إقرار الذمة المالية وإرفاقه ضمن مستندات الترشح مؤكدًا إن المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخاب والمادة 9 من لائحة تسجيل المرشحين الخاصة بالمفوضية وضحت ذلك.

وتابع البيان إن المادتين لا تتضمنان شرط إحضار إقرار الذمة المالية ضمن المستندات المطلوبة للتقدم للترشح ما يعني عدم الحاجة لإرفاقه مع المستندات.