اليمن – شهد سعر صرف الريال اليمني تدهورا متسارعا ليصل إلى مستوى 1714 أمام الدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ما سيفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمن.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن تجار ومتعاملين بشركات الصرافة في عدن أن سعر الريال في السوق السوداء سجل صباح اليوم انخفاضا غير مسبوق على الإطلاق ليصل إلى 1714 ريالا للدولار للشراء و1725 ريالا للبيع.

ويأتي الانهيار على الرغم من الإجراءات وتدخلات الحكومة المعترف بها دوليا، والبنك المركزي اليمني مؤخرا في قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور العملة المحلية.

وكان “المركزي اليمني” قال إنه باع 15 مليون دولار إلى البنوك التجارية والإسلامية في مزاد رابع عبر منصة إلكترونية يوم الأربعاء.

المصدر: مواقع إخبارية يمنية