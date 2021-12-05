الولايات المتحدة – أكدت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يسهم في الحفاظ على درجة التصنيف الائتماني لروسيا عند هذا المستوى هو استقرار الميزان المالي والمستوى المنخفض للدين الخارجي مقارنة بالدول المتقاربة في التصنيف.

وأسباب النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى السياسات الفعالة للحفاظ على استقرار الميزان المالي أثناء التقلبات المسجلة العام الماضي، وتعافي النشاط الاقتصادي وأسعار النفط.

واعتبرت “فيتش” أن هناك خطر فرض عقوبات إضافية على روسيا، لكنها لا تتوقع عقوبات قاسية ضد قطاع الطاقة الروسي أو منع البنوك الروسية من التعاملات بالدولار الأمريكي.

وتعليقا على بيان وكالة “فيتش”، قالت وزارة المالية الروسية إنها تعتبر قرار تأكيد درجة التصنيف الائتماني إيجابيا، ورأت فيه تأكيدا على ثبات الاقتصاد الروسي أمام المخاطر الخارجية المحتملة.

المصدر: وكالات