عُمان – أعلنت سلطنة عُمان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيزور مسقط الاثنين في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا.

وأوضح ديوان البلاط السلطاني في عُمان في بيان له أنه “سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا”

وكانت وكالة “بلومبيرغ” أفادت مطلع ديسمبر الحالي بأن بن سلمان يخطط لإجراء أول رحلة له إلى سلطنة عمان خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى هذه الزيارة ستكون ثانية زيارة لبن سلمان إلى الخارج منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بعد رحلة قصيرة إلى مصر في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أنه “لطالما كان لأكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) علاقة لطيفة مع عُمان بسبب علاقاتها الودية مع إيران، لكنها توثقت أكثر خلال العام الماضي”.

يذكر أن السلطان بن طارق زار السعودية في وقت سابق من هذا العام في أول زيارة رسمية له إلى خارج البلاد.

المصدر: “عكاظ” + RT