ليبيا – قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا سابقا ستيفاني ويليامز أن ليبيا تمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن.

وتابعت صحيفة المرصد ما ورد في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الذي بين إن قول ويليامز جاء خلال مداخلتها في حلقة نقاشية بعنوان “ليبيا في مفترق الطرق ما يمكن لأوروبا والمجتمع الدولي القيام به” ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط المنعقد في روما.

وأوضحت ويليامز إن هذه الأولوية تتضح من المهمة المزدوجة للسفير والمبعوث ريتشارد نورلاند ومشاركة نائب الرئيس كامالا هاريس في مؤتمر بشأن ليبيا مشيرة إلى عدم وجود قصور بالقيادة الأميركية بشأن الملف الليبي لأن واشنطن مثل العواصم الأخرى تدعم الانتخابات الليبية.

وبينت ويليامز أن ليبيا عانت من أزمة شرعية لا يمكن علاجها إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة ناقلة عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينيكن قوله إن هذه الانتخابات يجب أن تكون من ضمن الحل وليس المشكلة.