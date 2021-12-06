السعودية – صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، فوق 70 دولارا لبرميل برنت، بالتزامن مع إعلان السعودية زيادة تسعير نفطها تسليم يناير/كانون ثاني المقبل.

والأحد، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة تسعير نفطها في يناير، بمقدار 3.30 دولارات للبرميل فوق المعيار القياسي، وهو ما يعتبر تفاؤلا من المملكة -أكبر مصدر عالمي للخام- بتحسن الطلب والأسعار.

وبحلول الساعة (06:47 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.45 بالمئة أو 1.71 دولارا إلى 71.60 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/كانون ثاني بنسبة 2.63 بالمئة أو 1.73 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الضغوط التي يفرضها متحور كورونا “أوميكرون”، تبقي أسعار النفط دون مستوى 80 دولارا لبرميل برنت المسجل في الشهرين الماضيين.

وعلى الرغم من تطمينات لمنظمة الصحة العالمية، بشأن حدة الأعراض الطبيعية للمتحور الجديد، إلا أن الأسواق ما تزال متخوفة من تسارع الإصابات مع حلول الشتاء.

الأناضول