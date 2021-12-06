ليبيا – أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة كتابًا رسميًا طالبت فيه المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والعيادات المجمعة، والمراكز الصحية، بتكليف مسؤول مراقب عن المخلفات الطبية، استنادًا على قرار وزير الصحة علي الزناتي بإنشاء قسم المخلفات الطبيّة ضمن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجمعة.

إدارة الصيدلة طالبت في كتابها الرسمي المنشور عبر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بأن تكون تبعية المسؤول المراقب عن المخلفات الطبية لإدارة الصيدلة التابعة للمرفق الصحي.