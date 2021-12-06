مصر – اختارت منظمة العمل الدولية التابعة لوكالة الأمم المتحدة أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق بكرة القدم، سفيرا للمنظمة لتشغيل الشباب والتوعية بأهمية ريادة الأعمال.

ونشر أحمد حسن البالغ 46 عاما، عبر صفحته في “تويتر” العديد من الصور التي توثق انضمامه للعمل في المنظمة العالمية، وأرفقها بالقول: “تشرفت ⁦‪باختياري‬⁩ سفيرا لمنظمة العمل الدولية (وكالة الأمم المتحدة للعمل بالقاهرة) للعام 2022، لتشغيل الشباب والتوعية بأهمية ريادة الأعمال في إطار خطة الدولة المصرية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشباب وتعزيز مهاراتهم لدفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري”.

المصدر: AhmedHassan/twitter