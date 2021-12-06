الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحسن الإقبال على الأصول الأقل أمانا وارتفاع الدولار بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بأوميكرون قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار مما جعل الذهب أقل إغراء لحائزي العملات أخرى في حين عوضت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات خسائرها.
أسعار الذهب
المعادن النفيسة
أسعار الذهب
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1781.90 دولار.
المعادن النفيسة
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.35 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1785.38 دولار.
وكالات