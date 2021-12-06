عمان – ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، بنسبة 27.3 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الأحد، إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 6.1 مليارات دينار (8.6 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من 4.8 مليارات دينار (6.76 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 13.6 بالمئة إلى 4.7 مليارات دينار (6.6 مليارات دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعدت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 21.2 بالمئة على أساس سنوي، إلى 10.8 مليارات دينار (15.2 مليار دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 16.4 بالمئة إلى 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة، من 1.02 مليار دينار (1.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2020.

وأعلن الأردن رسميا، الشهر الماضي، أنه سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.

كما بدأت غرفة صناعة عمان أخيرا، العمل على إجراء دراسة تقييمية شاملة لمعيقات التصدير التي تفرضها بعض الأسواق الدولية على الصادرات الأردنية سواء كانت جمركية أو فنية.

الأناضول