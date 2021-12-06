الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 200 مليار يورو على الدفاع في 2020

الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 200 مليار يورو على الدفاع في 2020

بروكسل – أظهر تقرير رسمي، الإثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت قرابة 200 مليار يورو على شؤون الدفاع خلال العام الماضي 2020.

وأفاد التقرير الصادر عن وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، بوجود زيادة في إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول التكتل (27 عضوًا) خلال السنوات الست الماضية.

وأشار إلى أن إجمالي نفقات الدفاع للدول الأعضاء في التكتل بلغت 198 مليار يورو العام الماضي (باستثناء الدنمارك).

وأوضح أنه رغم المشاكل الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا عالميا، زاد حجم النفقات الأوروبية الدفاعية بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2019، في حين انخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6 بالمئة.

وكشف التقرير أن “الآثار الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على زيادة حجم الإنفاق بميزانيات الدفاع على الأمد البعيد، غير واضحة في هذه المرحلة الزمنية”.

ولم يوضح التقرير الأوروبي نصيب كل دولة من المبلغ المذكور سابقا.

ويضم التكتل الأوروبي كلًا من، بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا وبلغاريا وتشيكيا والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.

الأناضول