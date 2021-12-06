ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي عقد جلسة المساءلة اليوم الإثنين لعدم تحديد موعدها، مرجحًا عقدها بعد غد الثلاثاء أو الأسبوع المقبل في مدينة طبرق، على الأرجح، بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.

الخطابي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بانخراطه في السجال السياسي قد أفقد المفوضية حياديتها ومهنيتها، قائلًا إنه لا يشكك في نزاهة القضاء، لكن لا أحد ينكر أن ضغطًا كبيرًا قد مورس عليه، ومحاولة بعض الأطراف توظيفه سياسيًا، وفق تعبيره.

ووفق الخطابي، فإن الجلسة ستناقش، القوانين الانتخابية ومدى مساهمتها في العملية الانتخابية والنظر في إمكانية الاستمرار فيها أو هناك خيارات أخرى، معتبرًا أن المشكلة أكبر وأعمق من البرلمان.