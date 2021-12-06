الجزائر – وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الأحد إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد كشف أن الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي تبون رئاسة البلاد، تهدف إلى التنسيق بين البلدين من أجل إعطاء القضية الفلسطينية الأولوية على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها شهر مارس المقبل بالجزائر.

وأوضح المسؤول الفلسطيني في تصريح إعلامي أن محمود عباس سيتباحث مع القيادة الجزائرية العديد من القضايا وكل ما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وفلسطين.

ومن المرتقب أن تتطرق الزيارة إلى التحضيرات للقمة العربية القادمة، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه الجزائر في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن زيارة الرئيس الفلسطيني للجزائر تأتي عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية