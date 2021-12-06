ليبيا – أكد رئيس الفريق القانوني للمرشح سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي على أن سيف الإسلام أصبح مرشحًا نهائيًا لرئاسة البلاد، ولا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه.

الزايدي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: “حضرنا جلسة اليوم الأحد بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعنا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلًا”.

وأشار إلى أن المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية وصلاحية تمثيله للمفوضية، وأنه مخول بهذا الاستئناف وهو ما دفعهم به وقبلته المحكمة.

وأضاف: “تحوّل أمس الأحد الحكمُ الابتدائي من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام، إلى حكم باتّ ونهائي، والحكم يلزم مفوضية الانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فورًا كونه حكمًا واجب النفاذ”.

كما أردف: “على الرغم من تحفظنا على استئناف المفوضية وأنه لا مصلحة لها في ذلك، إلا أن الاستئناف صفة قانونية للمفوضية وهو أمر حضاري كون الجميع يلجأ للقضاء لا الإقصاء”.

ونوّه إلى أن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي سيلقي خطابًا يعلن فيه برنامجه ورؤيته للشعب الليبي، لكن يعود تحديد موعده وكيفية الظهور فيه له شخصيًا.

وأكد على أنه بعد حكم اليوم البات والنهائي نستطيع إعلان بدء الحملة الانتخابية رسميًا، وبانتظار فتح باب الدعاية الانتخابية.