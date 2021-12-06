ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ليس من حقه الترشح،كونه موقع على تعهد بعدم الترشح.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد قالت: “إلى الآن لا يوجد تأكيد على عقد جلسة مساءلة لرئيس مفوضية الانتخابات غدًا، وما زلنا ننتظر الرد من رئاسة المجلس”.

وأضافت الطبلقي: “سننظر خلال الجلسة إذا عُقدت في خروقات المفوضية العليا للانتخابات والقضاء”،مطالبةً بإجراء انتخابات نزيهة وغير مشوهة النتائج.

وأشارت إلى وجود عمليات مشبوهة وعمليات تزوير حصلت، مطالبةً بالمساءلة عنها.

الطبلقي اختتمت تصريحها بالقول: “نريد التحدث مع مفوضية الانتخابات والقضاء حول القائمة النهائية للمترشحين قبل صدورها”.