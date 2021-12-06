العراق – أفاد مراسل RT في العراق بأن تنظيم “داعش” الإرهابي شن ليل الأحد هجوما جديدا على قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف البيشمركة.

وذكر المراسل أن تنظيم “داعش” هاجم قوات البيشمركة على الحدود بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق.

من جهتها، قالت وزارة البيشمركة: “ليلة 5/6 ديسمبر 2021، شن إرهابيو داعش هجوما وحشيا على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم”.

وأضافت: “نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الإرهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا”.

المصدر: RT