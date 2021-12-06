الفرحة لم تكتمل.. القضاء يصدر قرارا قاسيا بحق ميسي بعد أيام من نيله الكرة الذهبية

الفرحة لم تكتمل.. القضاء يصدر قرارا قاسيا بحق ميسي بعد أيام من نيله الكرة الذهبية

فرنسا – يبدو أن أسبوع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استهله الاثنين الماضي بتتويجه بالكرة الذهبية، لم ينته كما كان يشتهيه “البرغوث”، بعدما أصدر القضاء الإسباني قرارا قاسيا في حقه.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أمر القضاء الكتالوني بهدم فندق “MiM Sitges” من فئة الأربعة نجوم في برشلونة، والذي تعود ملكيته لميسي.

ووفق أمر الهدم، فإن الفندق الذي اشتراه النجم الأرجنتيني في العام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، “لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية”.

ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية.

ويقع فندق “MiM Sitges”، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه ميسي قبل انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان في أغسطس الماضي.

ويضم الفندق 77 غرفة نوم، وتكلف الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الذروة.

وأشارت صحيفة “El Confidencial”، إلى أن أمر المحكمة بهدم فندق ميسي لا يزال معلقا.

المصدر: “ذا صن”