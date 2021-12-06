ليبيا – قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي إن أسماء وأرقام بطاقات الناخبين المسروقة من مراكز انتخابية ألغيت وأسقطت من منظومة السجل الانتخابي.

القصبي وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، بين أن المفوضية قدمت شكاوى لدى الجهات الأمنية للتحقيق في السرقة، منوهًا بأنهم كانوا يتوقعون حدوث خروقات التي لا تخلو دولة من حدوثها.

وأكد القصبي أن هذه الانتخابات ليست الأولى التي تنظمها المفوضية، وأن سرقة البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها لا فائدة منها غير التشويش على سير العملية الانتخابية.