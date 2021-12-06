ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الإثنين مع نائبه علي الحبري للإتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت ابان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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