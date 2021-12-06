الكشف عن “صندوق أسود” غامض و”غير قابل للتدمير” سيحكي للمستقبل ما حدث لنا!

الكشف عن “صندوق أسود” غامض و”غير قابل للتدمير” سيحكي للمستقبل ما حدث لنا!

أستراليا – هناك هيكل غريب على وشك أن يشهد ويسجل نهاية العالم كما نعرفه، في نهاية بعيدة للأرض – مخبأ في مكان ما على جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية.

ويأتي المشروع، المسمى Earth’s Black Box (الصندوق الأسود للأرض)، عبارة عن منشأة فولاذية عملاقة، سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة التي تعمل بألواح شمسية، كل منها يوثق ويحافظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية في الوقت الفعلي حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم.

وستُسجل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل الأحادي – بحيث إذا اكتشف عالم المجتمع المستقبلي يوما ما الأرشيف، فسيكونون قادرين على تجميع ما حدث لنا.

ويوضح موقع “الصندوق الأسود” على الإنترنت: “ما لم نغير أسلوب حياتنا بشكل جذري، فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى من صنع الإنسان ستؤدي إلى انهيار حضارتنا. “الصندوق الأسود للأرض” سيسجل كل خطوة نتخذها تجاه هذه الكارثة. وستُجمع مئات مجموعات البيانات والقياسات والتفاعلات المتعلقة بصحة كوكبنا باستمرار لتخزينها بأمان للأجيال القادمة”.

وبمعنى ما، فإن الصندوق، الذي يستحضر التصميم الوحشي لـ “قبو يوم القيامة” الشهير في النرويج، يخدم في الواقع غرضا تكميليا إلى حد ما.

وفي حين أن قبو سفالبارد العالمي للبذور عبارة عن حصن مصمم لحماية نسخة احتياطية حيوية من بذور العالم في حالة حدوث الأسوأ على الإطلاق، يُنظر إلى “الصندوق الأسود للأرض” على أنه سجل مستمر لمسار العالم نحو مأزق محتوم.

وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في وكالة التسويق Clemenger BBDO، لهيئة الإذاعة الأسترالية: “الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل غير القابل للتدمير هذا متاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك”.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع – وهو تعاون بين Clemenger BBDO، والوكالة الإبداعية The Glue Society، والباحثين في جامعة تسمانيا – في موقعه غير المعلن عنه في أوائل عام 2022، لكن أنظمة الصندوق نشطة جزئيا بالفعل، من حيث أنها “التحديثات البيئية للتسجيل المباشر في اختبار تجريبي”.

ويقول صانعو الصندوق إن جزءا من نقطة البحث هو المساعدة في دفع البشرية بعيدا عن السيناريوهات الشبيهة بيوم القيامة، ونأمل أن يشجع مجرد وجوده، مجتمع اليوم على حسن التصرف بشكل تدريجي ومسؤولية أكثر فيما يتعلق بالعمل المناخي والإشراف البيئي .

وفي حين أن البعض قد يقلل من شأن “الصندوق الأسود للأرض” باعتباره حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس – على عكس مشروع التوثيق العلمي الجاد – فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا.

ويقول صانعو “الصندوق الأسود للأرض”: “الغرض من الجهاز هو تقديم حساب غير متحيز للأحداث التي أدت إلى زوال الكوكب، ومساءلة الأجيال القادمة، وإلهام العمل العاجل”.

المصدر: ساينس ألرت