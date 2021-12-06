الكويت – قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن مغرد 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار، بعد إدانته بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.

وأدانت المحكمة المغرد بتهم قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية وحيازة السلاح وإساءة استخدام الهاتف.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حرض علنا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة، وطعن عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة.

كما أسندت له حيازة سلاح ناري من دون ترخيص في منزله، وإساءة استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية عمدا.

المصدر: صحيفة “الراي” الكويتية