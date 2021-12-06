ليبيا – نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي تعليق عقيلة صالح مشاركته في الانتخابات الرئاسية.

المريمي نفى في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد عقد مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين للنظر في قرارات المفوضية ومساءلة رئيسها عماد السايح.

وقال المريمي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء إن لقاء عقيلة صالح برئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مستبعد كون صالح ليس رئيسا للنواب حاليا.

وأشار المريمي إلى إن عقيلة متوقف عن العمل لترشحه ولا يمكنه عقد لقاءات رسمية، مرجحا أن تكون المقابلة خاصة في حال حدوثها ،على حد قوله.