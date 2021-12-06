ليبيا – طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا والمترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض بإحترام القضاء الليبي والعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، وترك السلطات المعنية التحقيق في أي تجاوزات.

النايض وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعا المترشحين لتقديم سيرتهم الذاتية ورؤيتهم وبرنامجهم للشعب الليبي لإجراء مناظرة بين المترشحين علنًا.

وقال النايض :”فليقدم كل مترشح منا سيرته الذاتية ورؤيته وبرنامجه للشعب الليبي، ثم نتناظر جميعا علنا، بلا خفاء ولا مناصب ولاسلاح ولا إستثناء، امام شعبنا، ونثق في إختياره الحر يوم الإقتراع، ونلتزم بنتائج الإنتخابات مهما كانت”.

ونشر النايض رابطًا لسيرته الذاتية “arefnayed.com” ورؤيته وبرنامجه : “ihyalibya.com”.

رئيس تكتل إحياء ليبيا أبدى استعداده لإجراء مناظرة لجميع المترشحين الآخرين علنًا، كزملاء مترشحين مدنيين، وأصحاب مشاريع، مؤكدًا قبوله بحكم واختيار الشعب الليبي من بين المترشحين.