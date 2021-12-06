ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن الاختراقات التي تشهدها العملية الانتخابية في ظل عدم دولة حقيقية ومؤسسات تمنعها، هدفها التمهيد لعدم القبول بنتائج الانتخابات.

بن شرادة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المفوضية العليا للانتخابات تتبع البرلمان ورئيس الحكومة كذلك بالتالي يجب على البرلمان تحمل المسؤولية والخروج للمواطن الليبي وتوضيح الصورة الكاملة لما يجري.

ونوّه إلى أن المجتمع الدولي لا تهمه ليبيا وعلى رأسه أمريكا، بل يهمه انتخابات يوم 24 ديسمبر فقط لا ما يحدث بعده من قبول للنتائج أو اختراقات في سير العملية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يريد رئيسًا منتخبًا بأي طريقة كانت ليضع له منطقة خضراء، أما العقوبات وغيرها هي “ضحك على الليبيين”، بحسب قوله.

ورأى أن ترشح رئيس الحكومة ومخالفة ما تعهد به دليل على أنه لا توجد دولة بمؤسساتها تردع من يخترق كالمؤسسة العسكرية أمنية وداخلية، بالتالي لا يستغرب من أحد استغلال أموال الدولة والهجوم على المراكز في ظل الفوضى الحالية.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ حجم المخاوف، هل تمس العملية الانتخابية في صلبها أم هي حالة طبيعية في ظل التوترات التي تشهدها ليبيا ما قبل أن تدخل في العملية الانتخابية؟

ما يحدث أو ما يصاحب الذهاب لهذا الحدث التاريخي والرجوع للمواطن القاعدة الأساسية في الدولة، بالتأكيد يحصل مثل هذه الاختراقات؛ لأنه وفي ظل عدم دولة حقيقية ومؤسسات تمنع الاختراقات سواء أمنية بحوزتها السلاح وفي ظل انتشار 25 مليون قطعة سلاح، فالاختراقات أهدافها تمهيد لعدم القبول بالنتائج، عندما تجد اختراقات تصاحب العملية الانتخابية وأصوات ترتفع حول معارضتها للعملية الانتخابية؛ لأنها تمهيد لما بعد يوم 24 بعد ظهور النتائج الانتخابات سيجدون ضالتهم في هذه الاختراقات.

كل الاختراقات أعتبرها طبيعية في ظل هذه الفوضى، لكن يجب الوصول للهدف مهما كانت الاختراقات حتى تظهر النية في يوم 24 ديسمبر.

بغض النظر عن قانون 1-2021 في العالم كله ونحن لسنا بمعزل عنها ولسنا أول من يجري انتخابات، المفوضية العليا للانتخابات سواء في روسيا أو الصين أو غيرها لها قواعد وأسس ثابتة لها رأي في ذلك، أنه أي مترشح يستعمل أموال الدولة للدعاية هو يستبعد قانونًا من اللائحة الداخلية، ما بالك أن القانون المشرع وضع المادة الـ 12، ما فعله الدبيبة مخالف للائحة الداخلية للمفوضية العليا للانتخابات والقواعد الصادرة فيما يخص الانتخابات، للأسف دائمًا ألتمس حاجة للقضاة نتمنى أنهم أخذوا القرار أنهم في هذه المرحلة لا نقصي أحدًا وحفاظًا لماء وجههم؛ لأنه ما يعمل الآن، هناك تجاوز لقوانين واضحة لمنع أشخاص بعينهم من الترشح.

س/ مبدأ الشفافية والثقة في العملية الانتخابية مع تزامن الاختراقات والتشكيك في سلامة الملفات التي تم تسليمها للمفوضية وتم اعتمادها، من برأيك قادر على الفصل في هكذا جانب؟

المفترض أن الجهة المسؤولة عن هذا الحدث هي المفوضية يجب أن تنشر وتكون شفافة حتى من الطعون التي قدمت ولها الصلاحية لطلب المبررات ونطق الحكم عندما شخص يطعن فيه، وعندما ينطق الحكم فيه المبررات التي قدمت يجب أن يكون المواطن الليبي يعلم المجريات والقناة الوحيدة التي يجب أن تخرج بالمعلومات هي المفوضية العليا للانتخابات.

يجب على كل مواطن أن يعلم ما الطعون التي قدمت ونطق الحكم ضد هذا الشخص، ومن واجب المفوضية حتى لو تذهب للأعلى للقضاء يقول أنا جهاز مختص بالنظر. من أصدر القانون لا اتفق معه لكن ارتضيناه نظرًا للمرحلة ومن يجب أن يكون مراقبًا هو مجلس النواب، لكن لا يوجد ويفترض به في هذه الظروف أن يكون في اجتماع دائم، لكن مجلس النواب غير موجود؛ لأنه هو من له الحق لأن المفوضية تتبع لمجلس النواب، بإمكان مجلس النواب ان يطلب المفوضية لأنها الجهة التابعة له بتزويده بكل المجريات والطعون ونطق الحكم وغيره ولكن مجلس النواب غائب عن الحدث.

س/ قراءة البعض أن المفوضية تنحاز وبشكل سياسي بعدم النظر في ملفات المترشحين والتدقيق فيها، بالأخص ما يتعلق بالدبيبة واختراقه للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وما يفيد بتركه العمل قبل 3 أشهر، تحصل الدبيبة لأحكام لصالحه، ما الذي سيقدمه مجلس النواب ليصحح؟

هناك من يقول إن من أفسد فليصلح، مجلس النواب الآن هو من بدأ في هذه الاختراقات أصدر قانونًا بمعزل ويعلمون جيدًا أن القانون سيجد ضالته لمن يعرقل، جاء اليوم يصلح، لكن وصلنا لمرحلة نترفع عن الجدال ونرجع الحكم للمواطن الليبي، المفوضية تتبع البرلمان ورئيس الحكومة كذلك، بالتالي يجب على البرلمان أن يتحمل المسؤولية ويخرج للمواطن الليبي ويوضح الصورة.

الخطوات المطلوبة من مجلس النواب يجب أن يجلس في جلسة ويستدعي المفوضية؛ لأنه جسم تابع لمجلس النواب ويسألها وتذكر له الاختراقات التي حصلت أو سير العملية والشفافية بخصوص المترشحين، لكن مجلس النواب غير موجود وهذا عائق كبير.

من ضمن اختصاص المفوضية بعد أن يتم غلق تسليم البطاقات تظهر ما البطاقات الموجودة عندها وما المفقود، وإذا حدث اختراق في مركز ما من المراكز تذكر وما هي الحلول، عندما تسرق بطاقات يجب على المفوضية أن تذكر ذلك وتجد الحل.

المجتمع الدولي لا تهمه ليبيا وعلى رأسه أمريكا يهمها انتخابات يوم 24، لكن لا يهمها يوم 25 وما يحدث فيه من قبول نتائج ومن اختراقات هنا وهناك في سير العملية، المجتمع الدولي يريد رئيسًا منتخبًا بأي طريقة كانت، سواء بالتزوير والدعايات ليضع له منطقة خضراء، العقوبات وغيرها هي ضحك على الليبيين ولا توجد عقوبات وغيرها. بعض الدول تريد انتخاب لتصفي ملفات فقط.

س/ رئيس حكومة يترشح وخالف تعهده، أصبحت عملية الانتخابات هشة؟

هذا دليل على أنه لا توجد دولة بمؤسساتها تردع من يخترق؛ لأننا نحن لا توجد مؤسسة عسكرية أمنية وداخلية، لا نستغرب من أحد يستغل أموال الدولة ويهجم على المراكز في ظل الفوضى فهذا وضع طبيعي.

عندما تم البدء في وضع القوانين قلنا ما لم تعتد بالنصوص والبرلمان بخارطة الطريق والاتفاق السياسي فإن من يريد العرقلة سيجد ضالته؛ لأن البداية كانت خاطئة وما يحدث اليوم لا نستغربه من المشري أو غيره. تكلمت مبكرًا عن هذا ونادينا أنه يجب التوافق حول القوانين، لكن لا حياة لمن تنادي.