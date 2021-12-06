روسيا – جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على تمسك سلطات البلاد باعتماد أسلوب التشجيع على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال بوتين خلال لقاء عبر الفيديو امس الأحد مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا: “الأهم هنا هو تطعيم السكان، ونحن نحاول أن نحارب الأحكام المسبقة والهواجس المتعلقة برفض التطعيم”، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي بثمارها وخاصة في الفترة الأخيرة.

كما أعرب بوتين عن أمله في استمرار التعاون بين روسيا ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، مضيفا أن لرسالة المنظمة أهمية بالغة في ظروف الجائحة.

بوتين يتنقد تعامل السلطات البولندية مع المهاجرين

وبصدد التوتر الحاصل على الحدود بين بيلاروس وبولندا، أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يعود الوضع هناك إلى طبيعته، مع أنه أشار إلى بقاء مهاجرين لم يتم حسم مصيرهم بعد.

وعبر عن قلقه الشديد إزاء وضع الأطفال هناك، “فهم مضطرون عمليا للمبيت في العراء في ظروف الشتاء”.

وذكر أن مساعدة الصليب الأحمر للمهاجرين في هذه الظروف مطلوبة إلى أقصى درجة.

ولفت بوتين نظر روكا إلى تصرفات الجانب البولندي على الحدود مع بيلاروس، مشيرا إلى أن سلطات بولندا ترش المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود بالمياه المخلوطة بمبيدات الحشرات والنباتات النتنة، التي تسبب حروقا وإصابات أخرى لدى المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال.

بوتين: قانون الصليب الأحمر الروسي مطلوب

وأكد بوتين أنه يتفق مع روكا على ضرورة سن قانون حول الصليب الأحمر الروسي، مشيرا إلى أن هذا القانون مطلوب وهو مشروع قيد المناقشة في البرلمان حاليا.

وتعهد بوتين بأن تعمل السلطات الروسية كل ما في وسعها لدعم اللغة الروسية لغة رسمية في تعاملات اتحاد جمعيات الصليب الأحمر.

المصدر: “نوفوستي”