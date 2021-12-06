موسكو – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يتم حتى الآن تنسيق إجراء قمة لـ “خماسية” مجلس الأمن الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع أهمية عقدها.

وقال بيسكوف للصحفيين: “نشير كل مرة إلى أهمية إجراء هذا اللقاء. والأكثر من ذلك فإن التطورات الأخيرة وحدة التوتر الموجودة حاليا بما في ذلك شدة المواجهة تجعل هذا اللقاء أكثر حيوية. ونحن مقتنعون بذلك”.

وأضاف: “لكن تنسيق عقد هذه القمة يفشل حتى الآن”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تقدم بمبادرة حول عقد قمة لـ “خماسية” مجلس الأمن الدولي أثناء خطابه في المنتدى الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست الذي جرى في 23 يناير عام 2020. وأشار بوتين آنذاك إلى ضرورة بحث مسائل الأمن والاستقرار العالميين. وأعلنت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا عن دعمها لهذه المبادرة، غير أن تنظيم القمة لم يتم حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: تاس