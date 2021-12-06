بيلاروس – أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو أن بلاده ستعلن عن “تدابير جوابية” ردا على العقوبات الغربية بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تصريح لقناة “بيلاروس-1” تعليقا على العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروس ولاسيما الحزمة الخامسة من القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، أوضح غولوفتشينكو أن بلاده “ستتخذ تدابير جوابية للرد على العقوبات الغربية”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة”.

وأكد أن “مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدها، فإن هذه العقوبات لن تمر دون رد”.

وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن “الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون موازية وكافية”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن العقوبات الغربية التي تم تبنيها في 2 ديسمبر ضد بيلاروس غير شرعية مثل أي قيود مفروضة بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي.

المصدر: “تاس” + RT