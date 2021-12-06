ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن تورط شركات مالطية في تهريب الموارد الليبية انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تقديم خبراء لجنة أممية تحليلهم هذا لمحكمة مالطية حول إجراءات تتعلق بتهريب الوقود إلى مالطا وما بعدها، يشتبه في تورط “ببيير بول ديبونو” شقيق “دارين ديبونو” لاعب كرة القدم المالطي، فكلاهما متهم بغسل أموال مرتبطة بتهريب الوقود.

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة الأممية المعنية بمراقبة العقوبات ودفع كلاهما “نيفيل أكويليان” قوله: إن اللجنة تعتقد أن الشركات المالطية متورطة في عمليات تهريب غير مشروعة من ليبيا محذرًا في ذات الوقت من أن الأموال ما زالت موجودة في مالطا.

وأكد التقرير ارتباط الشقيقين “ديبونو” و”وورلد ووتر” لصيد الأسماك، فضلًا عن إلقاء الشرطة الإيطالية القبض على “دارين” في أكتوبر من العام 2017 بتهمة تهريب الوقود بالتعاون مع تاجر النفط الليبي فهمي بن خليفة لتاجر إيطالي في قضية ما زالت مستمرة.