العراق – أطلقت مجموعة من العراقيين حملة إعلامية لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية تزامنا مع منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر.

وأطلق الحملة الصحفي العراقي المختص بالشأن الرياضي علي نوري، الذي قال: “من حقنا أن نلعب على أراضينا، كل شيء متوفر، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار الحظر”.

وأضاف: “هذه الحملة ستستمر، وسنسعى إلى توسعتها لحين الضغط على الاتحادين الآسيوي والدولي لرفع الحظر الدولي عن ملاعبنا”.

وتداول صحفيون ونشطاء في العراق وشخصيات عربية مؤثرة وسم (#انصفونا_حظر_العراق_ظالم).

ويأمل العراقيون أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الحظر الدولي عن ملاعبهم بعد عقود طويلة لم تخض فيها المنتخبات العراقية مبارياتها الرسمية الدولية على أراضيها.

وفي سبتمبر الماضي استقبلت مدينة البصرة وفدا من “الفيفا” لتقييم الأوضاع فيها بشأن رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقبل أسابيع قال وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال إن “جميع المعطيات والوعود التي حصلنا عليها من أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على الملاعب العراقية تماما لجميع المدن يضاف لها سعينا لإكمال جميع المنشآت أيضا”.

المصدر: RT