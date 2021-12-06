سوريا – أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد الركن فاديم كوليت، أن جنديا سوريا قتل وأصيب اثنان آخران، بقصف شنه المسلحون في محافظتي حلب وإدلب.

وقال: “في محافظة حلب قتل جندي سوري وأصيب آخر بجروح نتيجة إطلاق إرهابيين صواريخ مضادة للدبابات من منطقة إيبيزمو على مواقع للقوات الحكومية في منطقة أوروم الكبرى، أما في مناطق بلدة ملادجا فقد أصيب جندي سوري بقصف آخر”.

وأضاف: “خلال اليوم الماضي سجلت 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية، هجومان في محافظة حلب، وهجوم في كل من محافظتي إدلب وحماة”.

وتابع: “الشرطة العسكرية الروسية سيّرت دورياتها في محافظة حلب على طول طرق العجمي – أفشاريا والظهر، والعجمي – كركوزك والظهر، ومتراس – كروس، وعادت إلى مواقعها. أما في محافظتي الرقة والحسكة فنفذت دورية على طريق عين عيسى – تل تمر وعادت إلى مواقعها”.

المصدر: “نوفوستي”