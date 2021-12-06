مدريد – توج المنتخب الروسي بلقب بطل كأس ديفيز للتنس بعد تقدمه على نظيره الكرواتي بفوزين نظيفين في الدور النهائي للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد امس الأحد.

وحقق الانتصار الأول لروسيا أندريه روبليوف المصنف خامسا عالميا بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الكرواتي بورنا جوجو بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

أما الانتصار الثاني لروسيا بفئة الفردي فتكفل به دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على مارين سيليتش المصنف الـ33 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.

وهذه المرة الثالثة التي تتوج فيها روسيا بكأس ديفيز بعد عامي 2002 و2006.

وسيلعب المنتخبان مباراة الزوجي في وقت لاحق اليوم ولكن نتيجتها لن تؤثر على فوز روسيا باللقب.

وأقيمت الأدوار النهائية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أقيمت مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية بإسبانيا ومدينتي تورينو الإيطالية وأنسبروك النمساوية، على مدار أسبوع ونصف الأسبوع.

المصدر: rsport.ria.ru