مسقط – افتتحت سلطنة عمان، الإثنين، أحد أكبر مشاريع “شركة تنمية نفط عمان” المعروف باسم “جبال-خف”، لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، أن المشروع تم افتتاحه خلال وقت سابق اليوم، وأنه سينتج 20 ألف برميل من النفط الخام يوميا، إلى جانب 5 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتعمل السلطنة على تطوير الصناعة النفطية ضمن أهداف خطتها الاقتصادية 2040، الهادفة إلى تطوير إنتاج الطاقة التقليدية وتعزيز مشاريع البتروكيماويات إلى جانب تحفيز الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميًا خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (2021)، مقابل 955 مليون برميل يوميًا بالفترة المقارنة.

الأناضول