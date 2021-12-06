قطر – تفتتح اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب “قطر 2021″، بإجراء مباراتين في المجموعة الثانية التي تضم الإمارات وتونس وسوريا وموريتانيا.

وتعد هذه المجموعة الوحيدة التي لم يحسم فيها أي منتخب تأهله قبل الجولة الأخيرة، حيث يحتل المنتخب الاماراتي الصدارة برصيد ست نقاط، ويليه منتخب تونس في المركز الثاني بثلاث نقاط، ومنتخب سوريا في المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة دون نقاط.

وستتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية بالبطولة، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره التونسي على ملعب الثمامة، بينما يواجه المنتخب السوري نظيره الموريتاني على استاد الجنوب، حيث ستلعب المباراتين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وفيما يلي حسابات التأهل في المجموعة الثانية:

تأهل تونس

– في حال الفوز على المنتخب الإماراتي.

– في صورة التعادل مع المنتخب الإماراتي، مقابل تعادل سوريا أو هزيمتها أمام موريتانيا.

– في حال الهزيمة أمام الإمارات، مقابل خسارة منتخب سوريا أمام موريتانيا بنفس فارق الأهداف (شريطة ألا تكون النتيجة عريضة).

تأهل الإمارات

– في حال التعادل أو الفوز على منتخب تونس.

– في حال الهزيمة ضد تونس، مقابل تعادل أو هزيمة سوريا أمام موريتانيا.

تأهل سوريا

– في حال الفوز على موريتانيا.

– في صورة التعادل مع موريتانيا، مقابل هزيمة منتخب تونس أمام الإمارات.

– تأهل موريتانيا

– في حال الفوز على سوريا بنتيجة كبيرة، وهزيمة تونس أمام الإمارات بنتيجة عريضة أيضا، بحيث يتجاوز المرابطون، نسور قرطاج ونسور قاسيون بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات