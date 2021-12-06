الرياض – أنهت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، الإثنين، إجراءات ترسية الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام بكمية 689 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس، في بيان، إن التعاقد على الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وذكر الفارس أن المؤسسة استطاعت تأمين احتياجات المملكة من القمح حتى بداية أغسطس/آب 2022، وأن وصول هذه الدفعة سيتم في يوليو/تموز المقبل عن طريق موانئ المملكة.

وبترسية الدفعة السابعة، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام على أربعة ملايين طن قمح مستورد وشراء 576 ألف طن قمح محلي، ليبلغ إجمالي المشتريات قرابة 4.6 ملايين طن، منها مليوني طن سيتم توريدها العام المقبل.

وصرح الفارس للأناضول، في وقت سابق، أن بلاده تستورد 3.5 ملايين طن من القمح سنوياً، بمعدل نمو 2 إلى 2.5 بالمئة، تماشياً مع الزيادة السكانية.

وتعاني الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم من ندرة المياه للزراعة، مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.

الأناضول