ليبيا- عقد رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله اجتماعًا مع “سيد وايت” نائب رئيس شركة “هاليبورتون” الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقًا لما ورد من المؤسسة وطالعته صحيفة المرصد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الانتاج في ليبيا وزيادة المعدلات، عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار، ودعم برنامج بناء القدرات للعاملين بقطاع النفط والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية.
وشهد الاجتماع أيضًا التطرق لمشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية، الذي سيكون له الأثر الايجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها، فيما نبه صنع الله للوقت العصيب الذي تمر به المؤسسة لشحة الميزانيات وهو ما أثر سلبًا على العديد من عملياتها والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.