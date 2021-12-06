ليبيا – أكد أستاذ القانون عمر عبد الله أن مفوضية الانتخابات وفق قانون إنشائها هي الجهة المناط بها فقط القيام بما يلزم لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية في البلاد.

عبد الله أوضح في حديث لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن وظيفة المفوضية تقتضي استقلاليتها وحيادها التام، حيث طبيعة الانتخابات والإشراف عليها يتطلب استقلالية الجهة المكلفة، وهذا يجعلها ليست صاحبة مصلحة في الطعون الاستئنافية.

وتابع عبد الله: إن هدف المفوضية ومصلحتها تتحقق في اتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، فهي ليست صاحبة مصلحة في الطعن على الأحكام الابتدائية المتعلقة بالمرشحين، وهذا يتطلب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع الناخبين والمرشحين.

وأضاف عبد الله أنه وفق قانون انتخاب رئيس الدولة لا يوجد نص قطعي يخول المفوضية حق الطعن بالاستئناف على الأحكام الابتدائية بقبول أو استبعاد أي مرشح، فالقانون اشترط أن الطعن بالاستئناف من ذوي المصلحة وعندما يتعلق الأمر بالطعون المتصلة بالمرشحين فإن صاحب المصلحة هو أحد المرشحين.

وبين عبد الله أن هؤلاء المرشحين هم من يطعنون في إجراءات تسجيل المرشحين المنافسين لهم أو العملية الانتخابية، بما في ذلك إعلان النتائج الأولية ليصبح أطراف المنازعة الانتخابية الطاعن والمطعون ضده، فالطاعن يجب أن تكون له صفة أي أن يكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية.