القدس – جدد عشرات المستوطنين، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “139 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكان المئات من المستوطنين الإسرائيليين كثفوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي لمناسبة عيد الأنوار “الحانوكاه” اليهودي.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

الأناضول