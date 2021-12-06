ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل إن إقامة الانتخابات في ظل الوضع الحالي تعد جريمة بشعة، يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن الأمن هو التحدي الأكبر أمام ليبيا برمتها وليس فقط الاستحقاق الانتخابي، حيث تعاني البلاد من الفوضى الأمنية، بخلاف سيطرة الميليشيات المسلحة على الأرض منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى أن جهاز الأمن الليبي لا يتلقى أي دعم خارجي بل دعم معاكس.

وأضاف أن جهاز الأمن تعرض لعملية تفكيك وسقوط حر عقب انهيار النظام السابق، بخلاف سرقة الملفات الأمنية المهمة، مما سمح للميليشيات بالسيطرة على الأرض.

وتابع عقيل: “الجهاز الأمني مخترق، فالقرار الأمني ليس مرتبًا وليس هيكليًا، فهو جهاز متعدد الأولويات والانتماءات نتيجة سيطرة الميليشيات المنتسبة ظاهريًا للدولة، لكنها تسرق ثروات ومقدرات الشعب لمصالحها الخاصة”.