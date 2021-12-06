عون: صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

عون: صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ

لبنان – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، إن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

وأضاف عون: “إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية”.

وتابع: “كفى تلاعبا بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب”.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن: “لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية”.

وقال عون: إن الأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية”.

وأردف: “لبنان حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات”.

وتابع: “ما زال لبنان بلدا آمنا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان”.

وأكد الرئيس عون أنه “لن يتم استثناء أي مسؤول يدينه التدقيق الجنائي في مصرف لبنان”.

المصدر: RT