مصر – بكت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز، أثناء مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وخرجت دموع الفنانة لبنى عبد العزيز أثناء تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها “أكيارا” الذي شاركت به ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجهت لبنى عبد العزيز الشكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت وعيناها مليئتان بالدموع: “متأثرة بشكل كبير النهاردة وسعيدة إني في وسطكم”.

واستمرت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة أسبوع، من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

المصدر: الوطن