في أول إطلالة فنية منذ وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي

في أول إطلالة فنية منذ وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي

مصر – في أول ظهور فني بعد شهور من الحداد على وفاة والديها الفنان سمير غانم والقديرة دلال عبدالعزيز أطلت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية “قادرون باختلاف” أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الفنانة مرتدية اللون الأبيض أثناء أدائها أغنية “يا بلادي اسلمي” التي جاءت مصحوبة بلغة الإشارة وسط تفاعل من طلاب ذوي الهمم.

وبعد الانتهاء من أداء الأغنية باللغة العربية الفصحى، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، قائلة: “بشكر الملايكة الحلوين اللي كانو معايا في الأغنية” ليرد الرئيس السيسي عليها: “برحب بيكي يا دنيا واسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا”.

لتختتم دنيا تواجدها على المسرح أمام الرئيس بهذه الكلمات “أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي ومتشكرة جدا”.

ولم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها دنيا باحتفالية “قادرون باختلاف” حيث سبق وأدت خلال العام 2018 أغنية بعنوان “نفس الحروف” مع 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخلالها تأثر الرئيس السيسي بالأغنية.

وانطلقت فعاليات “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: الوطن+يوتيوب