الهند – أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم إن روسيا ترى محاولات أمريكية لتقويض التعاون بين موسكو ونيودلهي حول منظومات الدفاع الجوي “إس –400”.

وذكر لافروف، عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، والمشاورات الروسية الهندية بين وزيري الدفاع والخارجية في البلدين بصيغة “2 + 2″، أن تنفيذ صفقة تزويد الهند بمنظومات “إس –400 ” يتم وفقا للخطة.

وأضاف لافروف: “هذه الصفقة ليست رمزية فقط، بل وتتمتع بأهمية عملية كبيرة جدا لضمان الإمكانات الدفاعية للهند. حتى الآن، يسير كل شيء حسب الخطة ويجري تنفيذ الاتفاقات. ونرى محاولات من جانب الولايات المتحدة لتقويض هذا التعاون وإرغام الهند على شراء الأسلحة الأمريكية، وكذلك الالتزام بالتصورات الأمريكية حول كيفية تطور هذه المنطقة”.

ولفت لافروف الانتباه إلى أنه خلال المحادثات “ذكر الأصدقاء الهنود بحزم ووضوح، أن الهند دولة ذات سيادة وستقرر بنفسها من أين ستشتري أسلحتها ومن سيكون شريكها في هذا المجال وغيره من المجالات”.

وشدد لافروف على أن العلاقات الروسية- الهندية تتمتع بطابع الشراكة الاستراتيجية المتميزة المتميزة. وذكر أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري، والعسكري- الفني الذي عقد صباح اليوم أظهر بوضوح وأكد أن “هذا التعاون يثير اهتمام البلدين”.

المصدر: تاس